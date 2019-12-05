МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль Globaltruck по МСФО за девять месяцев 2019 года составила 117,6 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период составила 6,921 миллиарда рублей, EBITDA — 994 миллиона рублей.

Компания впервые объявляет результаты по МСФО за девять месяцев. "В дальнейшем планируется раскрывать финансовые результаты ежеквартально на постоянной основе", — отмечается в сообщении.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").