МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Более половины представителей российского бизнеса (51%) ожидают позитивных изменений в финансовом положении компаний в ближайшее время, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Участникам исследования предложили оценить финансовые перспективы развития компаний в РФ по сравнению с ситуацией, наблюдаемой полгода назад (в первом полугодии). Собеседование проводилось в сентябре-октябре 2019 года. Целевая аудитория — финансовые директора ведущих компаний в РФ.

"На сегодняшний день большинство представителей бизнеса (51%) ожидают оптимистичные изменения в текущем финансовом положении компании, что на фоне высоких нейтральных оценок в первом полугодии 2019 года (доля респондентов, которые не видели особых изменений, составляла 51%) говорит o том, что со многими трудностями компании справились и теперь ориентируются на позитивные улучшения", — отмечают авторы исследования.

Кроме того, в ближайшее время компании прогнозируют увеличение темпов роста доходов и операционной прибыли и операционных издержек при одновременном снижении темпов роста издержек на капитал. Наиболее оптимистичные оценки текущей ситуации дают представители транспортного сектора, а также фармацевтики (более 60% положительно настроенных компаний в каждом секторе). Наименьшим оптимизмом характеризуется банковская сфера (36% компаний ожидают негативных изменений).

Самые высокие показатели оптимизма отмечаются у МСП (с выручкой менее 2 миллиардов рублей) – около 73% компаний. Остальные же компании дали следующие оценки: 37% компаний с выручкой от 2 до 10 миллиардов рублей говорят о перспективах дальнейшего развития с оптимизмом, среди компаний с выручкой от 10 до 50 миллиардов их 41%. Среди компаний с выручкой более 50 миллиардов этот показатель составил 56%.

"Чистый уровень неопределенности (–0,15) за полгода упал на 17 пунктов, вернувшись приблизительно на уровень 2017 года. Снижение уровня неопределенности можно наблюдать второе полугодие подряд. Уровень готовности к риску вырос вслед за снижением уровня неопределенности при принятии стратегических решений (на 10 пунктов) и составил –0,26", — также сообщили в Deloitte. Среди рисков, которые оказывают значительное негативное влияние на развитие бизнеса, в РФ в 2019-2020 годах опрошенные компании называют снижение внутреннего и внешнего спроса, рост протекционизма, киберугрозы.