СОЧИ, 6 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Да, прорабатывается. Это одна из задач, решается она сложно, потому что там есть две ценности. Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не задавить, не скупить на рынке, я извиняюсь, вообще все, что там живёт и шевелится", — сказал Акимов, отвечая на вопрос, прорабатывается ли в рамках пятого антимонопольного пакета установка ограничения на поглощения стартапов.

"Я думаю, что мы в течение следующего года должны обязательно эту работу закончить, потому что мы и крупным грандам, агрегаторам или компаниям из сферы финансовых технологий, должны дать четкий ответ, что они могут делать и чего они делать не могут. А с другой стороны, должны дать ответ и стартапам, где и когда и по каким правилам государство будет вмешиваться. Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно", — добавил он.