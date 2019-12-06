НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан), 6 дек — ПРАЙМ. "Камаз" по итогам 2019 года получит убыток по МСФО вместо ожидавшейся прибыли, в том числе из-за невозможности получить экспортную субсидию, которая на данный момент покрывает поставки только готовых автомобилей, заявил журналистам глава компании Сергей Когогин.

"Нет, думаю, что на прибыль в любом случае (не выйдем — ред.), будет минус. У нас есть несколько непонятных условий, которых мы точно не ожидали по субсидиям. В частности, что за периметром экспортной поддержки оказались SKD (semi knock-down, машинокомплект для сборки). Когда разобранный автомобиль состоит из тысяч деталей, и "российскость" надо подтвердить для каждой детали, — не только "Камазу" это трудно", — отмечает Когогин.

По его словам, убыток будет немалым, а будет ли идти речь о сотнях миллионов или миллиарде рублей, зависит от того, как компания поработает в декабре.

"В основном это связано с субсидиями. Не потому, что мы ждём субсидий от государства, несколько по-иному. Мы выполнили работу по экспорту, предоставив в размере плановой скидку нашим клиентам, а получить ее (компенсацию — ред.) не сможем, потому что это SKD. У нас же тенденция какая — сейчас экспорт готовых автомобилей неизменно будет сжиматься. Там, где небольшие партии, разовые поставки — будет это оставаться. Возьмите крупные рынки: Казахстан — SKD, Узбекистан — теперь тоже SKD, Вьетнам — тоже SKD. Это все такие рынки, где масштабные поставки, большие объемы", — подчеркивает топ-менеджер.

При этом он отметил, что оборот компании по итогам 2019 года ожидается на уровне 192 миллиардов рублей (против 186,2 миллиарда по итогам 2018 года). По его словам, выручка могла вырасти и выше 200 миллиардов, но в этом году было снижено производство грузовиков модельной линейки К4.

"В следующем году я ожидаю, что мы по обороту добавим, потому что у нас пятое поколение (К5 — ред.) пойдёт. Первую тысячу машин мы намерены запустить уже в продажи. Второе — мы рассчитываем на увеличение экспорта. Причины, о которых я говорил — что у нас часть контрактов с декабря переносятся на следующий год. Это в принципе позволит рассчитывать на лучшие показатели. Мы при разработке бизнес-плана это увидели. Может, где-то в какой-то степени сами умышленно стали притормаживать активность по этим сделкам и, соответственно, ждём загрузки на следующий год, на первый квартал, первое полугодие", — сказал Когогин.

ИНВЕСТПРОГРАММА

Инвестпрограмма "Камаза" в 2020 году составит не менее 10 миллиардов рублей против 15 миллиардов в 2019 году, рассказал Когогин.

"За 50 (миллиардов рублей — ред.) мы уже проинвестировали, общий объем инвестпрограммы был 87 миллиардов, на следующий год — минимум 10 миллиардов, за счет облигаций. Надо закончить те проекты, которые мы запустили. Меняется экономическая ситуация, и мы иногда вынуждены сокращать инвестиции от заявленных ранее, потому что видим — рынок изменится и тех расчетных цифр, что мы ожидали, уже нет", — отметил топ-менеджер.

Инвестпрограмма "Камаза" на этот год составила порядка 15 миллиардов рублей, говорил Когогин.

"Во что проинвестировали больше всего — завод каркасов кабин, двигатель, прессово-рамный завод, штамповка — там очень большие инвестиции. И автомобильный завод — модернизация конвейера. Готовим полную массу систем со всей цифровизацией и визуализацией, для сборки новых автомобилей (поколения) К5 и К4. У нас одно из направлений серьезных инвестиций по компонентам — это мосты, обсуждаем сейчас, как это будем делать, и второе направление- это наше заготовительное производство, литейка (литейный завод — ред.) и кузница", — уточнил он.

ЭКСПОРТ И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Производитель планирует нарастить экспорт с более 5 тысяч в этом году до более 6 тысяч автомобилей в 2020 году, рассказал Когогин.

"В следующем году рассчитываем превысить 6 тысяч (по продажам на экспорт — ред.). Это опять Казахстан, Узбекистан — проверенные, Туркменистан — у нас с ними контракт подписан на три года, поставки идут. Есть наработки в Африке, но это всегда не очень стабильно. В Анголе, например, небольшие объемы, но схема работает так — мы туда машины, оттуда во Вьетнам дерево, из Вьетнама нам — деньги. Для Анголы это, по сути, бартер, для нас — клиринг", — пояснил топ-менеджер.

Компания, как и планировала, запустила сборку во Вьетнаме — были собраны первые автомобили, пройдены испытания в силовых структурах, ведется доработка согласно замечаниям заказчика, рассказал Когогин. Говоря о возможном объеме продаж на местном рынке, он отметил, что компания будет бороться за тендеры на поставку, а везти во Вьетнам готовые автомобили — это непозволительная роскошь.

Учитывая, что ралли "Дакар" переехало в Саудовскую Аравию, "Камаз" наряду со спортивной программой готовиться провести рекламные мероприятия в стране, однако продажи в этом регионе небольшие — на уровне 50-100 машин в год, поясняет глава компании.

Для захода в проект российской промзоны в Египте нужно иметь заказ хотя бы на 500 машин, и несмотря на то что Египет в экономическом плане выглядит неплохо относительно других стран континента, даже там пока нет необходимых объемов, считает Когогин.

Снижение продаж тяжелых грузовиков в России в следующем году ожидается в районе 5%.

До этого Когорин прогнозировал, что российский рынок 2020 года останется на уровне этого года и составит около 58 тысяч тяжелых грузовиков.

"Маркетологи "Камаза" пессимистичны. Я считаю, что они ошибаются. Предпосылок таких, что рынок обвалится, я не вижу. То, что он не вырастет — это однозначно. Либо будет умеренное падение на 5%, либо он останется таким, как сегодня. В этом году рынок поддержала "мусорная тема". Мы потеряли довольно серьезно объем в магистральных тягачах — он последние три года рос, в этом году пошел в обратную сторону — во-первых, парки обновились, во-вторых, как мы обратили внимание, потребители ушли с цикла 3 года на 5 и даже 7 лет эксплуатации автомобиля", — сказал Когогин.

По его словам, был потерян тот пласт клиентов, который называется "водитель автомобиля". "То есть один водитель — один автомобиль. Вот эта часть рынка вторичного сжалась до минимума вообще. Это тоже повлияло на крупных перевозчиков, которые всегда, откатав три года, отправляли автомобиль на вторичный рынок. Он с меньшей интенсивностью эксплуатировался и, поскольку там накладных нет, там другая шкала у индивидуального частного предпринимателя по налогообложению, там все это срасталось. Сейчас это все кончилось", — посетовал глава "Камаза".

"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.

СУБСИДИИ

"Камаз" просит правительство добавить денег на программу субсидирования покупки техники на газомоторном топливе, отметил Когогин.

"Мы рассчитываем, что субсидирование по газомоторной тематике будет хотя бы на уровне прошлого года (около 3,5 миллиарда рублей — ред.). При наличии сумм в бюджете увеличения не последовало. Это сильно ударило по нашим клиентам. Я обратился сейчас в правительство, чтоб они хоть что-то сделали, потому что, к сожалению, получилось так, что основные пострадавшие — это те, кто купил и хотел купить автобусы — это муниципалитеты, которые провели тендеры", — говорит топ-менеджер.

По его словам, в тендерной документации компания всегда оговаривала, что субсидия выплачивается лишь при ее наличии, но многие города не в состоянии оплатить полную стоимость автобуса, у них в бюджете на это не было денег.

"Я обратился к Дмитрию Николаевичу Козаку (вице-премьеру, курирующему автопром), чтобы он как-то посмотрел, есть возможность или нет. Нам самим от этого больших проблем нет, потому что у нас портфель заказов на автобусы большой вместимости уже на следующий год ушёл — до конца года по факту законтрактованы. Но все равно очень обидно: жители ждали новых автобусов, а все эти тендерные процедуры в любом случае улетают далеко на второе полугодие. И мы, понимая, что будет дополнительное финансирование — по крайней мере, нас министерство промышленности заверяло в этом, мы просто работали в части грузовиков. Ну и в этом году вообще по газомоторному топливу при сегодняшнем диспаритете цен на газ и на дизельное топливо не нужно было уговаривать наших клиентов — они просто стремились купить машины", — отмечает Когогин.