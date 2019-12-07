МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Торговый дом РЖД" ищет поставщика цельнокатаных колес, начальная (максимальная) цена договора составляет 54,3 миллиарда рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Всего договор предусматривает поставку свыше 1,427 миллиона колес. Указано, что колеса должны быть поставлены не позднее 31 декабря 2024 года.

Заявки принимаются до 23 декабря, исполнителя планируется определить 25 декабря.

Участники рынка железнодорожных перевозок в России не раз говорили о дефиците железнодорожных колес. В частности, в феврале 2019 года исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин сообщал журналистам, что участники обсуждают разные варианты ликвидации дефицита колес для грузовых вагонов, в том числе импорт из других стран.

Он говорил, что союз считает возможным снизить на время дефицита антидемпинговые пошлины на украинские колеса. В июле 2019 года Евразийская экономическая комиссия отменила антидемпинговую пошлину в 34,22% на колеса из Украины.

В сентябре начальник управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаил Сапетов сказал, что компания видит увеличение производства железнодорожных колес российскими предприятиями, их поставки из Казахстана, Китая, с Украины, и ожидает снижения цен.