МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Трамвайные пути и парк подвижного состава будут полностью обновлены в Москве до конца 2023 года, сообщил заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"До конца 2023 года все трамвайных пути Москвы полностью привести в такое состояние (модифицировать — ред.)", — сказал Ликсутов журналистам в ходе мероприятия на остановке "Коптево" в субботу.

Как сообщил глава департамента транспорта, в следующем году 50 километров трамвайных путей будет реконструированы по новейшим технологиям, которые позволяют снизить шум от трамвая на 30%.

Также до конца 2023 года будет произведено полное обновление трамвайного парка, что предусматривает закупку новых трамваев модели "Витязь" и обновление остановок.

"До 2023 года мы планируем поменять все трамвайные вагоны. Трамваи низкопольные, полностью соответствуют всем критериям качества поездок", — рассказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что на участках ремонта трамвайных путей предусмотрен запуск компенсационных автобусных маршрутов, а также отметил, что каждый день трамваями в Москве пользуются 650-670 тысяч человек.