МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило взыскать с компании Boeing 3,9 миллиона долларов за установку некачественных деталей на 133 воздушных судна, которые компании представила как готовые к сертификации.

"Федеральное управление гражданской авиации (FAA) предложило гражданско-правовое взыскание в размере свыше 3,9 миллиона долларов в отношении компании Boeing за установку некачественных деталей на приблизительно 133 воздушных судна", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления.

По данным FAA, компания не смогла должным образом проконтролировать своих поставщиков и гарантировать обеспечение качества, что привело к тому, что на самолетах были установлены некачественные рельсы отклоняемых предкрылков.

"FAA полагает, что Boeing осознанно представил самолет к финальной сертификации летной готовности Управления после того, как обнаружила, что детали нельзя использовать из-за неспособности пройти проверку на прочность", — отмечает FAA.

У Boeing есть 30 дней на то, чтобы ответить на письмо Федерального управления гражданской авиации.

В июне американский регулятор сообщил, что Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX.

Полеты Boeing 737 MAX в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.