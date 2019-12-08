МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Открытие всех участков Северо-Западной хорды (СЗХ) в Москве снизит транзитный поток по вылетным магистралям суммарно на 20-25 тысяч машин в сутки в каждую сторону, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 ноября дал старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз №9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды.

"Закончено строительство всей СЗХ. Ожидается, что открытие всех участков СЗХ позволит снизить транзитный поток по вылетным магистралям суммарно на 20-25 тысяч транспортных средств в сутки в каждую сторону", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным ЦОДД, также прогнозируется увеличение средней скорости движения на участках МКАД, ТТК, Можайском, Рублевском шоссе и Ленинградском проспекте на 15-20% в пиковые периоды.

СЗХ – новая магистраль, которая связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она проходит от Сколковского до Ярославского шоссе. На сайте стройкомплекса Москвы отмечается, что с запуском хорды разгрузятся на 15% в среднем вылетные магистрали – Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. Также хорда снизит транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, ТТК, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей. Пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократится примерно на 10%.

Ранее заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что хордовое кольцо Москвы планируется замкнуть к началу 2023 года.