МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Французская фармацевтическая корпорация Sanofi покупает американскую биотехнологическую компанию Synthorx, сообщается в пресс-релизе Sanofi.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров Sanofi и Synthorx. По условиям соглашения, Sanofi купит все обыкновенные акции Synthorx по цене 68 долларов за бумагу. Общая сумма сделки оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Расчет по сделке будет осуществлен в денежных средствах. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года после получения необходимых одобрений регуляторов.

Компания рассчитывает использовать технологии Synthorx, в том числе инновационную платформу по изучению ДНК Synthorx Expanded Genetic Alphabet, для разработки новых биологических препаратов, не только по борьбе с онкологическими заболеваниями, но в других областях.

Sanofi — одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, первая по величине в Европе. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. Sanofi работает более чем в 100 странах, число сотрудников превышает 100 тысяч человек.

Synthorx — биотехнологическая компания, специализируется на продлении и улучшении жизни людей с раком и аутоиммунными нарушениями. Штаб-квартира Synthorx находится в Калифорнии.