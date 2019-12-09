МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Росприроднадзор распорядился провести проверку возможных нарушений природоохранного законодательства РФ со стороны ЗАО "Уралбройлер" в Челябинской области. Текст документа имеется в распоряжении "Прайма". Основанием для проверки стало обращение к главе ведомства Светлане Радионовой группы местных активистов-экологов с просьбой обратить внимание на деятельность Аргаяшской птицефабрики "Уралбройлера", имеющую признаки систематических нарушений закона об охране окружающей среды и обращения с отходами производства.

По данным общественной экологической организации "Теча", основанным на жалобах местных жителей, деятельность предприятия наносит вред окружающей среде и представляет угрозу для здоровья населения близлежащих населенных пунктов, говорится в обращении.

Экологи обвиняют предприятие "Уралбройлера" в загрязнении ближайших к птицекомплексу полей и водоемов отходами жизнедеятельности птиц. Это приводит к гибели местной флоры и фауны, а также негативно отражается на здоровье местных жителей, которые вынуждены в течение многих лет жить по соседству с источниками инфекции и антисанитарии.

Тем самым нарушаются интересы РФ и права неопределенного круга лиц на благоприятные условия жизнедеятельности, считают экологи. Птичий помет относится к отходам 3-го класса опасности. Токсины из него и разлагающихся тушек птиц проникают в грунтовые воды и в скважины, обеспечивающие водой окрестные населенные пункты.

В настоящее время во исполнение судебного постановления приставы прекратили сброс сточных вод с предприятия на 90 суток. Однако, по мнению экологов, деятельность Аргаяшской птицефабрики следует остановить до устранения нарушений, а руководство обязать рекультивировать загрязненные земли и водоемы в полном объеме.