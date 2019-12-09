МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. "Росатом" приобрел неконтрольную долю в капитале УК "Дело" — головной компании одноименной группы Сергея Шишкарева, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

"Госкорпорация приобрела неконтрольную долю в капитале головной компании "Дела", — пишет издание. Сумма сделки не раскрывается.

Позднее Росатом сообщил, "Атомэнергопром" (входит в "Росатом") приобрел 30% в группе "Дело". "9 декабря госкорпорация "Росатом" и управляющая компания "Дело" подписали документы о вхождении АО "Атомэнергопром" в капитал группы компаний "Дело" с долей участия 30%", — говорится в сообщении.

Стороны планируют создать платформу для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса и, в частности, новую контейнерную арктическую линию, сообщал "Росатом" на минувшей неделе.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В ноябре группа "Дело" выиграла аукцион по покупке 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей.

"Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором по развитию Севморпути. Атомная госкорпорация также является заказчиком проекта развития Севморпути, в создании которого принимает участие Аналитический центр при правительстве РФ. В частности, прорабатывается стратегия до 2024 и до 2030 годов. Минтранс до передачи полномочий инфраструктурного оператора "Росатому" оценивал инвестиции в СМП до 2024 года примерно в 900 миллиардов рублей.