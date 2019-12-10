МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила правительству сократить срок запрета на ведение предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, с пяти до трех или двух лет, рассказал РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.

Палата уже направила в правительство РФ законопроект с поправками в статью 216 закона "О несостоятельности (банкротстве)". Законопроект, предложенный ТПП, концептуально поддержан профильными ведомствами, отметил Катырин.

"В настоящее время индивидуальные предприниматели, признанные банкротами, не могут осуществлять предпринимательскую деятельность в течение целых пяти лет. При этом в случае банкротства юридического лица в отношении учредителей (участников) или генерального директора такого юридического лица каких-либо запретов на дальнейшее ведение бизнеса не установлено", — подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, это ставит в невыгодное положение ИП как форму осуществления предпринимательской деятельности.

"Законопроект предусматривает два принципиальных нововведения. Во-первых, сокращение срока, в течение которого индивидуальному предпринимателю, признанному банкротом, запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность до трех лет. Во-вторых, указанный трехлетний срок подлежит снижению до двух лет в случае, если на момент признания гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом у такого гражданина отсутствовала неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов", — объяснил Катырин.

По его замыслу, реализация законопроекта будет способствовать не только улучшению предпринимательского климата, но и позволит привлечь дополнительные средства в бюджеты РФ за счет увеличения числа субъектов предпринимательства.