МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Введение маркировки парфюмерии в России может привести к росту цен на нее на 10-15%, а также к дополнительным тратам компаний на переоборудование, сообщила журналистам президент Ассоциации прямых продаж (АПП, в нее входят, в частности, компании-продавцы парфюмерии и косметики) Тамара Шокарева.

Цифровая маркировка духов и парфюма стала обязательной в России с 1 декабря 2019 года. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что фактически с декабря начнется период поэтапного запуска проекта. С начала декабря компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки, а запрет на производство и импорт немаркированных духов будет введен 1 октября 2020 года.

"Рост цен (в связи с маркировкой — ред.) наши предприятия оценивали в 10-15%. Особенно будут страдать российские производители", — сказала Шокарева в кулуарах XV международной конференции "Предприниматель и потребитель — шаги навстречу". По ее словам, предприятия, входящие в ассоциацию, оценили затраты на переоборудование в связи с запуском маркировки в 100 миллионов рублей в первый год.

Она также отметила, что в настоящее время имеют место проблемы с маркировкой парфюма в маленьких емкостях. "У нас есть маленькие пробнички, и наши компании торгуют дистанционным способом нашим распространителям. То есть они могут заказать какие-то духи: если человек живет в другом регионе, как ему понюхать эти духи и выбрать то, что ты хочешь приобрести. У них в прайс-листе есть возможность приобрести сначала пробник, а потом уже решить, что тебе подходит. И получается, что эти пробники тоже должны маркироваться", — добавила Шокарева.

Кроме того, Ассоциация прямых продаж и Российская парфюмерно-косметическая ассоциация в середине ноября обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву (письмо имеется в распоряжении РИА Новости) с просьбой обратить внимание на вопрос внедрения маркировки духов и туалетных вод в России. В письме объединения указывали на ряд проблем, связанных с маркировкой, например, на ускоренный режим внедрения маркировки и на отсутствие технических решений по маркировке для ряда видов парфюмерной продукции.

В своем ноябрьском письме ассоциации писали, что "значительная часть участников оборота парфюмерных товаров не готова к введению обязательной маркировки с 1 декабря 2019 года". Среди предложений, которые высказывали объединения в письме, — подготовка участниками рынка инфраструктуры и бизнес-процессов для соответствия требованиям маркировки в течение 21 месяца после даты введения обязательной маркировки.

В свою очередь, в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор информационной системы маркировки товаров) сообщили, чир маркировка товаров не стала причиной роста цен или сокращения ассортимента ни в одной из отраслей, где она была введена.

"В ряде отраслей некоторые общественные организации озвучивают прогнозы, которые базируются, вероятно, на некорректных исходных данных, поэтому часто завышены в десятки, иногда даже в сотни раз. Как показывает опыт, ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, она не стала причиной роста цен или сокращения ассортимента, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого или среднего бизнеса", — сказали в ЦРПТ.

При этом, отметили в Центре, для легального бизнеса маркировка приносит дополнительные выгоды и прибыли, тогда как для недобросовестных предпринимателей последствия будут драматичными. В пресс-службе напомнили, что в рамках пилотного проекта по маркировке духов (проходил с июля по ноябрь 2019 года) было выпущено более 560 тысяч кодов и описано 4,8 тысячи товаров.

Говоря о проблеме с маркировкой парфюма в маленьких емкостях, в ЦРПТ отметили, что в соответствии с методическими рекомендациями по маркировке духов пробники, не предназначенные для реализации, не маркируются. "Любые другие товары, которые продаются, а не выдаются бесплатно, подлежат маркировке, так как они пробниками, по сути, не являются", — добавили в ЦРПТ.