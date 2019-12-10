МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американский интернет-магазин iHerb, реализующий биологически активные добавки и гомеопатические препараты, открыл офис в Москве, следует из данных системы "БИР-Аналитик".

Согласно этим данным, компания ООО "Айхерб ру" была зарегистрирована 28 ноября. Генеральным директором компании стал Илья Микин. Российская компания принадлежит Iherb Holdings LLC.

Как сообщала в середине ноября газета "Коммерсант", приложения iHerb в Google Play и App Store для пользователей РФ уже больше года находятся под угрозой блокировки. По мнению экспертов издания, офис в России позволит iHerb избежать нападок со стороны регулятора из-за дистанционной торговли БАДами и даст возможность развивать в стране оптовое направление.

При этом в своем ноябрьском отчете аналитическая компания RNC Pharma отмечала, что для российской фармацевтической розницы открытие офиса iHerb в Москве несет определенные риски, особенно на фоне стагнации доходов населения и ухода потребителей традиционных аптек в онлайн, в том числе к иностранным игрокам.