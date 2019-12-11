МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Русской аквакультуры", одного из крупнейших производителей рыбы в России, одобрил проведение выкупа акций производителя структурой компании на сумму до 300 миллионов рублей, говорится в сообщении "Русской аквакультуры".

"Одобрить приобретение ООО "РМ — Аквакультура" (организацией, подконтрольной ПАО "Русская аквакультура") голосующих акций ПАО "Русская аквакультура" для общекорпоративных целей, в том числе для программы долгосрочной мотивации сотрудников", — говорится в сообщении.

На выкуп будет направлено не более 300 миллионов рублей, для этого будут использоваться только собственные средства. Акции будут приобретаться по рыночной цене на момент совершения сделки, максимальное количество приобретаемых бумаг не устанавливается. Программа выкупа продлится до конца 2020 года или до исчерпания суммы, в зависимости от того, что наступит раньше.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет 48% акций). Согласно отчету компании, чуть менее 25% ее акций принадлежат УК "Свиньин и партнеры", еще 12,56% — у Совкомбанка.