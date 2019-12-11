МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Михаила Гуцериева и АО "Промышленно-финансовая группа "Сафмар" к АО "АС РУС Медиа", издателю российской версии журнала Forbes, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 10 декабря, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются. Иск распределен судье Екатерине Титовой, которая специализируется на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Издатель российского Forbes ранее сам обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания назначены на 19 декабря. Истец требует признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения о "Forbes Россия", распространенные ответчиком в официальном заявлении на своем сайте, требует удалить эти сведения и разместить на сайте опровержение.

Группа "Сафмар" 11 октября распространила официальное заявление после публикации на сайте Forbes статьи "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова". В статье со ссылкой на два источника сообщалось, что "банк непрофильных активов, также известный как "Траст", подсчитал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 триллион рублей, или 15 миллиардов долларов по текущему курсу ЦБ".

В заявлении же на сайте "Сафмара" утверждалось, что опубликованные изданием сведения не соответствуют действительности и что "материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация группы". В заявлении также подчеркивалось, что "ни "Сафмар", ни ее основной владелец М.Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка и Рост-Банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных кредитных организаций, в частности М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина, К. Калагина".