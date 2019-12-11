МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizzair подала заявку на полеты по режиму открытого неба из петербургского аэропорта "Пулково", Минтранс России может согласовать ее до конца года, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы" в конце сентября сообщал РИА Новости, что лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Юрчик пояснил, что тогда они только проявили интерес, но не подавали официальных заявок.

"Не совсем так – они проявили интерес. И они общались с "Пулково". Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizzair", — сказал Юрчик, отвечая на вопрос о подаче заявок Wizzair, Ryanair и EasyJet.

"Я думаю, да. Мы просто сразу же уведомим те государства, куда они планируют летать", — сказал он, отвечая на вопрос, успеет ли Минтранс согласовать заявку Wizzair до конца года.

Направления, по которым планирует летать венгерский лоукостер, замминистра не уточнил.

Режим открытого неба, который правительство планирует установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас авиасообщение России с другими государствами регулируется двусторонними соглашениями. Летать в РФ авиакомпании могут только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российский рынок не выходят ведущие европейские лоукостеры.