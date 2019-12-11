МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ассоциация автодилеров (РоАД) просит Банк России ограничить комиссию в Системе быстрых платежей 1,5 тысячи рублей и повысить порог максимальной суммы покупки через СБП с 600 тысяч до 1,4 миллиона рублей, следует из письма ассоциации в ЦБ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Предложенный тариф СБП стоимости транзакции 0,7% без ограничения максимальной суммы не согласуется с экономикой авторитейла в части продаж новых автомобилей, поэтому не вызовет заметного роста объема безналичных платежей. Хотелось бы напомнить, что маржинальность продаж новых автомобилей в авторитейле составляет примерно 0,5% в категории среднеценовых автомобилей, которые занимают 61,7% в общих объемах продаж новых легковых автомобилей и LCV. РОАД указывала, что оптимальный размер тарифа СБП находится на уровне 0,3%", — говорится в письме за подписью главы ассоциации Олега Мосеева.

В письме также приведены данные одного из крупнейших федеральных автодилеров за июнь 2019 года, из которых следует, что если поддерживать расходы автодилеров на комиссию СБП на уровне 0,3%, тогда максимальная сумма комиссии должна составлять 1,5 тысячи рублей.

"Следующий критичный момент — отмена или существенное повышение ограничения на максимальную сумму платежа через СБП. Сейчас данная сумма составляет 600 тысяч рублей. Необходимо установить ее для оплаты за автомобили как минимум не ниже средней стоимости автомобиля в 1,4 миллиона рублей. Для оплаты через эквайринг такого ограничения не существует, поэтому оптимально в принципе убрать данное ограничение через СБП", — говорится в документе.

РоАД отмечает, что сейчас подавляющая часть поступлений от покупателей за машины приходит в наличной форме, это порядка 1,6 триллиона рублей за 2018 год, а доля поступлений от покупателей через эквайринг составляет лишь 8% и то в основном от оказания сервисных услуг — расчеты непосредственно при покупке автомобилей занимают очень малую долю.

"Значительная часть из этого объема могла бы пойти через СБП при правильном ценообразовании, согласующимся с экономикой автодилеров", — считает ассоциация.