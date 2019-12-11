МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. "Трансконтейнер", 50% которого РЖД продали группе "Дело" Сергея Шишкарева, планирует купить на аукционе у монополии 25% плюс одна акция в железнодорожном операторе "Русская Тройка", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оператора.

Сейчас 75% минус одна акция "Русской тройки" принадлежит группе Fesco, РЖД — оставшиеся 25% плюс одна "Русская тройка". РЖД планирует продать этот пакет на аукционе не первый раз. Последние из торгов назначены на 20 декабря. Заявки и задаток принимались до 10 декабря. "Трансконтейнер" в среду сообщил, что совет директоров 12 декабря обсудит вопрос об участии в "Русской тройке". Компания не комментирует вопрос.

"Хотят купить пакет у РЖД", — сообщил источник РИА Новости в среду.

Глава группы Fesco Александр Исурин в начале сентября говорил РИА Новости, что Fesco до конца 2019 года рассчитывает консолидировать "Русскую тройку". РЖД в июле не смогли продать на аукционе все принадлежащие им 25% плюс одна акция в "Русской тройке" из-за отсутствия заявок.

В конце ноября группа "Дело" победила в аукционе РЖД по продаже 50% плюс две акции ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей. "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

АО "Русская тройка" основано в ноябре 2004 года. Компания располагает парком длиннобазных 60-футовых и 80-футовых фитинговых платформ.