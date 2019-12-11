МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на электронные сигареты и кальяны.

К первому чтению поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в части охраны здоровья граждан от последствий использования электронных курительных изделий) в Госдуму поступили замечания правительства РФ, в которых указывалось, что в случае вступления инициативы по ограничениям в силу почти вся ответственность за пользование электронными сигаретам налагается на потребителей. В случае с обычными сигаретами ее разделяют индивидуальные предприниматели и компании – это же должно быть прописано и в части систем доставки никотина, если депутаты настроены на защиту несовершеннолетних.

Правительство также указало на то, что придется не только дорабатывать законопроект о защите здоровья от табакокурения, но и части Трудового кодекса, закона о рекламе и закона об основных гарантиях прав ребенка. В этих документах регламентируется оборот традиционных сигарет и потребуется уточнение в части электронных систем доставки никотина.

"Как минимум, с учетом существенных поправок, которые необходимо будет внести ко второму чтению, может потребоваться получить различные экспертные заключения. А в идеале было бы правильно направить законопроект на оценку регулирующего воздействия и провести общественные слушания", – считает депутат ГД от "Справедливой России", член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.