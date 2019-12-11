Структура "Протека" намерена выкупить почти 14% головной компании группы
МОСКВА, 11 дек — Прайм. ЗАО "ЦВ "Протек" направило в Банк России сообщение о намерении выкупить у миноритариев 13,73% акций ПАО "Протек", говорится в сообщении компании.
Предложение направлено в отношении 72,399 миллиона обыкновенных акций. Всего, согласно данным Московской биржи, объем выпуска акций ПАО "Протек" составляет 527,142 миллиона.
Согласно данным компании на 30 сентября, 24,42% "Протека" принадлежит Вадиму Якунину, он же владеет ещё 59,28% через ООО "Протек". "ЦВ "Протек" принадлежит 2,57%.
Группа компаний "Протек" работает в нескольких сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарств ("Фармфирма "Сотекс", "Рафарма", "Анвилаб"), дистрибьюция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ("ЦВ "Протек"), розничные продажи (аптечная сеть "Ригла", "Аптечная сеть 03").
https://1prime.ru/business/20191211/830675248.html