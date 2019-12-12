МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Карпулинговый сервис BlaBlaCar начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России, это стало возможным после закрытия сделки по покупке дистибьютора Busfor, говорится в сообщении компании BlaBlaCar.

"Компании уже начали интеграцию продуктов: на российской платформе BlaBlaCar появилась функция покупки билетов на автобус, которая обеспечивается технологиями Busfor", — уточняется в релизе.

В сентябре текущего года BlaBlaCar и Busfor объявили об объединении усилий для развития единого маркетплейса автодорожных поездок. Сделка была закрыта в конце ноября после ее одобрения государственными регуляторами.

Начиная с 4 декабря пользователи BlaBlaCar могут заранее онлайн выбирать посадочные места в автобусе и покупать билеты, не приезжая на вокзал. Надежность покупки билета гарантируется за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor.

В пресс-службе сервиса отметили, что для поездок с попутчиками все остается, как прежде: пассажиры бронируют места в автомобиле водителя-попутчика и в конце поездки частично компенсируют ему транспортные расходы наличными.

BlaBlaCar — крупнейший в мире карпулинговый сервис. Компания основана в 2006 году во Франции. В 2014 году сервис был запущен в РФ. Сейчас Россия является крупнейшим из 22 рынков для BlaBlaCar. Сервисом пользуется более 85 миллионов человек, из которых более 20 миллионов пользователей из России.