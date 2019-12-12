МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Москве подозревает сервисы "Авто.ру", "Авито" и "Юла" в размещении объявлений о продаже автомобилей марки BMW, которые вводили потребителя в заблуждение. Служба также не исключает продолжения расследования и в отношении дилеров BMW, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, дилеры "БорисХоф Север", "БалтАвто Трейд-М Рублевка" и "РОЛЬФ Премиум BMW" опубликовали на этих сайтах объявления о продаже автомобилей, однако приобрести машину по заявленной цене можно только на условиях системы trade-in и кредита, о чем потенциальному покупателю сообщается только при звонке дилеру.

"Цена автомобиля без соблюдения этих условий значительно выше указанной в публикации. В тексте объявления полная информация об условиях приобретения не содержится. Такие действия вводят потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости товаров, что может содержать признаки нарушения положений главы 2.1 закона о защите конкуренции", — отметили в ФАС.

Ведомство также запросило документы и сведения у ООО "Мэйл.Ру", ООО "Яндекс.Вертикали", ООО "КЕХ еКоммерц".

"В будущем расследование может быть продолжено и в отношении официальных дилеров BMW", — подчеркивают в службе.