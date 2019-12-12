МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона провела в Москве международную конференцию "Современное государство в эпоху глобальных трансформаций", в которой приняли участие представители юридического сообщества России, Азербайджана, Болгарии, других стран Европы и СНГ.

Участниками конференции стали глава Ассоциации, заслуженный юрист Азербайджана, профессор Ильгам Рагимов, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, президент Международной Славянской академии Сергей Бабурин и другие.

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

Как отметил Рагимов, государство – живой механизм, его сущность со временем меняется.

"Особенно стремительны изменения в эпоху глобальных трансформаций. В современном мире государство становится многофункциональным и занимается вопросами, которых не было раньше, например, проблема терроризма, защита экологии. И здесь очень важно международное сотрудничество для решения практических задач и совместного развития", — сказал он.

По его словам, Ассоциация регулярно проводит подобные международные конференции. В этом году состоялись форумы, посвященные проблемам терроризма, правовой реформы и другим темам, связанным с правоохранительной деятельностью.

Ильгам Рагимов отметил, что диапазон проблем, обсуждаемых на мероприятиях Ассоциации, очень широкий.

"Организуя очередную конференцию, мы обращаем внимание на то, какая тема, какая проблема в данной ситуации является актуальной", — сказал он.

Кроме того, по его словам, правление Ассоциации встречается для обсуждения и решения различных вопросов, в том числе для оказания определенной помощи между государствами.

По словам Рагимова, одна из задач организации – сотрудничество юридической общественности этих стран с целью оказания юридической помощи гражданам.

Глава организации пояснил, что у граждан при поездках в другие страны могут возникать различного рода проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

"Очень много граждан Российской Федерации, отдыхающих в Турции, сталкиваясь с юридическими проблемами, не знают куда обратиться, как поступить, — привел пример Рагимов. – Наша организация, которая находится в Турции, оказывает им юридическую помощь. Также и граждане Турции могут получить помощь со стороны нашей организации в России".

ИСТОРИЯ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация, которая была создана в 2016 году в Болгарии, на сегодняшний день объединяет юридическую общественность всех стран Черноморско-Каспийского региона. Ее членами являются представители таких стран как: Азербайджан, Россия, Болгария, Турция, Казахстан, Греция, Иран, Албания, Сербия, Украина, Белоруссия и другие.

По словам Рагимова, за эти годы была проведена большая работа. "Налажено сотрудничество в плане правотворчества: очень динамично развивается законодательство разных стран, и появляется необходимость сотрудничества и обмена опытом. Ведем большую научную деятельность", — сказал он.

Глава Ассоциации сообщил о планах на 2020 год – в частности, организация планирует проведение очередной международной конференции в Казахстане, а также съезда в Болгарии, посвященного подведению итогов работы организации за пять лет.