МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России в четверг в ходе пленарного заседания приняла закон, который возвращает курилки в здания аэропортов.

Напомним, что депутат Сергей Боярский ("Единая Россия") в 2017 году внес проект закона, который допускает курение в специально выделенных помещениях в зданиях аэропортов. Профильный комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить документ до первого чтения, что и было сделано автором. Позднее комитеты по охране здоровья и по транспорту дали рекомендации принять законопроект в первом чтении.

Против законопроекта выступил Минздрав России. По мнению ведомства, возвращение комнат для курения в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков, как следствие — росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле текущего года приняла документ в первом чтении.

Комитет Госдумы по охране здоровья 24 октября рекомендовал нижней палате парламента принять проект и во втором чтении. Поправки к документу внесли обязанность устанавливать стены курительных комнат непрозрачными.

Боярский особо отметил, что его инициатива призвана вернуть чистый воздух в общественные пространства: сейчас курилки стихийно существуют в санитарных комнатах.

"Запретительные меры оказались неэффективными и вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там", — в свою очередь пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей для возникновения пожара меньше", — добавил он.

Член комитета Думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский (ЕР) в свою очередь отмечает, что эта инициатива предполагает создание мест для курения исключительно в транзитных зонах и для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.

Депутат пояснил, что что курение допускается только в специально оборудованных помещениях, которые изолированы от других пассажиров и оборудованных системами вентиляции.

"Чем вызваны подобные меры? По данным ВЦИОМ, более 30% пассажиров, находящихся в транзитных зонах ожидания, нарушают запрет на курение. Ожидание вылета иногда длится довольно долго и курящему человеку бывает очень трудно выдержать такую "паузу"… На мой взгляд, мы не можем игнорировать объективные обстоятельства и лишать пассажиров права выбора", — подытожил Синяговский.