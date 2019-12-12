МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. По мнению крупных финансовых руководителей по всему миру основатель компании Amazon Джефф Безос может считаться главным бизнесменом десятилетия, следует из результатов опроса телеканала CNBC.

"Большинство финансовых руководителей… по всему миру считают, что основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос может считаться главным бизнесменом десятилетия", — говорится в сообщении.

Второе место по результатам опроса досталось основателю компании Alibaba Джеку Ма, а третье — Илону Маску, главе компаний SpaceX и Tesla Inc. Отмечается, что опрошенные также отмечали успехи руководителя Microsoft Сатьи Наделлы, главы Apple Тима Кука, Уоррена Баффета — главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway, а также главы JP Morgan Chase Джейми Даймона.

Безос долго был и самым богатым человеком мира, но в прошлом месяце агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что состояние бизнесмена оценивается в 109 миллиардов долларов и его на 1 миллиард опередил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня штат компании составил 750 тысячи человек. Также по итогам первых трёх кварталов года чистая прибыль онлайн-ритейлера поднялась на 18% в годовом выражении и достигла 8,32 миллиарда долларов.