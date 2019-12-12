МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что рост в лизинговом секторе России в следующем году замедлится, вместе с этим агентство присвоило негативный прогноз по сектору на 2020 год для финансовых и лизинговых компаний переходных экономик Европы, говорится в релизе агентства.

"В России Fitch ожидает замедление роста лизингового сектора. Розничный лизинг и лизинг самолетов, скорее всего, будут стагнировать, что отражает вялую динамику внутренних рынков", — говорится в сообщении агентства.

Аналитики агентства считают, что железнодорожный лизинг столкнется с циклическим снижением после недавнего роста. В то же время лизинг оборудования в стране остается слабо развитым сектором, но может продемонстрировать рост выше среднего уровня в ответ на государственные меры в сфере инфраструктуры, говорится в сообщении.

Fitch вместе с этим присвоило негативный прогноз по сектору для финансовых и лизинговых компаний переходных экономик Европы в 2020 году, что преимущественно связано с продолжающейся макроэкономической волатильностью на основных рынках, таких как Турция и Россия. Агентство также ожидает, что в большей части региона ставки будут продолжать снижаться, что должно поддержать потребительский спрос.

Ранее аналитическое рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщило в своем прогнозе, что рынок лизинга в РФ в 2020 году вырастет на 7%, до 1,467 триллиона рублей. Согласно презентации агентства, рост рынка по итогам 2019 года составит 5%, до 1,371 триллиона рублей. В 2018 году рост рынка составил 20%, до 1,31 триллиона рублей. Аналитики указывают, что влияние на рынок окажут такие факторы как профицит подвижного состава, а также ожидаемые поставки в лизинг самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).