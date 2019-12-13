МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в январе-ноябре 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%, до 119,2 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации.

"Всего за 11 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 119,2 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,6%", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот увеличился до 300 миллиардов пассажирокилометров (+13%).

По оперативным данным, в ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8,9 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот в ноябре достиг отметки в 23,6 миллиарда пассажирокилометров, что на 9% больше показателя ноября прошлого года.

"В ноябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 миллиона пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне ноября прошлого года", — сообщили в Росавиации.

Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний S7 — 1,2 миллиона пассажиров (+47%) и "Победа" — более 871 тысячи пассажиров (+37%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" в ноябре 2019 года воспользовались более 692 тысяч пассажиров (+12%). Авиакомпания "Россия" в ноябре 2019 перевезла 612 тысяч пассажиров (-5%).