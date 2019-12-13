МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело о банкротстве ГУОВ было возбуждено по заявлению Альфа-банка, других требований к должнику не поступило.

"Отказываемся от своего заявления и просим прекратить производство по делу", — сказал представитель банка.

Стороны ранее сообщали в суде, что общий долг ГУОВ перед Альфа-банком на момент подачи заявления о банкротстве в июне составлял порядка 5,3 миллиарда рублей. Представитель должника в октябре говорил, что компания смогла уменьшить задолженность.

По его словам, банк по соглашению об отступном уступил часть задолженности ГУОВ "на два с лишним миллиарда рублей" другому юрлицу, а в оставшейся части "ведутся работы, вскоре будет реализовано непрофильное имущество, задолженность будет погашена в полном объеме". Пресс-служба ГУОВ еще в июне сообщала о готовности застройщика погасить долги перед банком и о том, что акционерное общество продолжает исполнять государственные контракты в полном объеме.

ГУОВ специализируется на строительстве жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны России. Строительные управления ГУОВ находятся во всех военных округах страны.