МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Группа "Дело" закрыла сделку по покупке принадлежащих Российским железным дорогам 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей, следует из сообщения группы.

Группа "Дело" в ноябре победила в аукционе по покупке 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей.

"Группа компаний "Дело" завершила сделку по приобретению контрольной доли в ПАО "Трансконтейнер", акции которого были сегодня зачислены на лицевой счет ООО "Дело-Центр" в реестре публичного акционерного общества", — говорится в сообщении.