ТАШКЕНТ, 14 дек — ПРАЙМ. Компания "Узавтотранс Сервис" запустит 19 декабря регулярное автобусное сообщение с Москвой, сообщает в субботу министерство транспорта Узбекистана.

Правительства Узбекистана и России подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, но до последнего времени прямых автобусных рейсов не было. В сентябре 2018 года между двумя странами впервые открылось регулярное прямое автобусное сообщение, первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Спустя два месяца открылся рейс в Казань. Ранее представитель "Узавтотранс Сервис" сообщал РИА Новости, что в декабре компания запускает регулярные автобусные маршруты в 10 городов России, в частности в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару.

"Министерство транспорта Республики Узбекистан сообщает, что с 19 декабря запускается регулярное автобусное сообщение "Ташкент — Москва — Ташкент", — говорится в Telegram-канале Минтранса.

По данным ведомства, первый рейс "Узавтотранс Сервис" отправится 19 декабря в 12.00 (10.00 мск) с автовокзала Ташкента и прибудет 22 декабря на автостанцию "Новоясеневская" в Москве. Стоимость билета составит 900 тысяч сумов (95 долларов). Первоначально рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Ранее "Узавтотранс сервис" сообщала, что в течение года приобрела у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Финансирование закупок осуществлялось за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, сегодня около 2,5 миллиона граждан Узбекистана работают за рубежом, в том числе более двух миллионов — в России.