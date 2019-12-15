МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Получение ВЭБом 75% акций футбольного ЦСКА были необходимы для вывода клуба на новый уровень развития и финансового состояния, заявил министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБа Максим Орешкин.

"Клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам чемпионата-2019/2020 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития", — написал Орешкин на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что ВЭБ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА, клубом продолжит руководить президент Евгений Гинер.

"Спортивная составляющая управления остается полностью за Гинером и его командой. Я считаю это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов", — заявил глава МЭР.

Благодаря сделке финансовое состояние ЦСКА улучшится уже в следующем году, считает Орешкин.