ИРКУТСК, 15 дек — ПРАЙМ. Самолет, вылетевший из Иркутска в Красноярск в 15.51 (10.51 мск), вернулся обратно по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"По нашим данным, рейс вылетел из Иркутска и через полчаса вернулся. Пострадавших нет. Технические причины устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

В справочной аэропорта города Иркутска уточнили, что рейс вернулся в 16.35 (11.35 мск). Пассажиры улетели в Красноярск другим бортом в 19.08 (14.08 мск).