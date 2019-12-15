Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета в Домодедово
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен", — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина ранее заявил, что у него при себе взрывчатое вещество, которое он может взорвать.
Полиция задержала дебошира. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка.
Самолет должен был отправиться в Краснодар в 13.45 мск, но теперь вылет назначен на 16.00.
https://1prime.ru/business/20191215/830690430.html