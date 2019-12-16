КРАСНОДАР, 16 дек — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, планирует оснастить магазины сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" электронными ценниками, сообщил журналистам главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

"Мы планируем внедрять электронные ценники везде. Сейчас мы это делаем как пилот, но мы планируем со следующего года в большинстве магазинов внедрять электронные ценники", — сказал он.

В настоящий момент сотрудники магазина выставляют ценники вручную — с помощью портативных сканера и принтера. По словам Шехтермана, вырезание ценников занимает 6% от общего количества рабочего времени. Автоматизация процесса позволит минимизировать число ошибок и высвободить время сотрудников для общения с покупателем и использования различных сервисов, пояснил он. Среди других новаций, используемых ритейлером, Шехтерман назвал электронные кассы, освобождающие рабочее время кассиров, и видеоаналитику, позволяющую своевременно выставлять на полки закончившийся продукт.

В воскресенье в Краснодаре открылись две "Пятерочки" нового формата. В них установлены электронные ценники и кассы самообслуживания. Пространство магазина разделено на зоны таким образом, чтобы покупателю, пришедшему за быстрыми покупками — овощами, фруктами, мясом — не приходилось в поисках этих товаров обходить весь магазин. Изменения в ассортименте сосредоточены на свежей и готовой продукции.

Как отметил Шехтерман, до конца года в России будет открыто 30 магазинов в новом формате. В частности, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Выводы об эффективности нового формата компания сможет сделать по итогам деятельности ста магазинов по истечении полугода их работы, сказал главный исполнительный директор X5.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Количество магазинов компании на конец сентября текущего года достигло 15 752. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.