МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента РФ Дмитрий Юрков предложил жителей аварийных домов расселять по программе ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой. Как он рассказал газете "Известия", ставка не должна быть выше трех процентов.

Автор инициативы пояснил, что такая мера должна помочь проживающим в аварийном жилье: их доход невысок, и обычные ставки по ипотеке им недоступны.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", — отметил Юрков.

Он добавил, что банки должны быть настроены на оформление гибких договоров с жителями аварийных домов, чтобы "на людях не висели долги".

В инициативе отмечено, что после уплаты ежемесячного платежа по ипотеке в этой ситуации у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.