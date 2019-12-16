МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг эмитента китайской интернет-компании Alibaba Group на уровне "A+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

"Мы подтвердили рейтинг Alibaba, поскольку ожидаем, что компания останется доминирующей на большом и растущем рынке электронной коммерции Китая. Кроме того, рационализация расходов компании должна остановить недавнее понижательное давление на ее прибыльность", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что прибыльность Alibaba в ближайшие 24 месяца стабилизируется благодаря усилиям компании, направленным на повышение операционной эффективности. При этом рейтинги Alibaba будут по-прежнему ограничены суверенным рейтингом Китая, учитывая, что компания получает более 90% своих доходов внутри страны.

"Мы можем понизить рейтинг компании, если соотношение долга к EBITDA у Alibaba превысит 1,5x. Вероятность повышения рейтинга Alibaba в течение следующих 12-24 месяцев является низкой, потому что рейтинг компания находится на уровне суверенного рейтинга", — отмечает агентство.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.