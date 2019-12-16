МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание.

В своем рейтинге Forbes выбрал десять новых миллиардеров, большинство из которых сделали себя самостоятельно, которые использовали свои предпринимательские навыки, чтобы создать имя себе или своей продукции.

Татьяна Бакальчук — вторая женщина в России, ставшая миллиардером (первая — президент Inteco Management Елена Батурина). Она открыла интернет-магазин Wildberries в 2004 году, когда находилась в декретном отпуске.

В настоящее время сайт Wildberries продает 15 тысяч брендов, его ежедневно посещают 2 миллиона пользователей из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка компании в 2018 году составила 1,9 миллиарда долларов.

Помимо Бакальчук в список вошли производитель комбучи Джордж Томас Дэйв, основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, производитель полезных батончиков Kind Даниэль Любецки, основатель сети закусочных Jimmy John's Джимми Джон Лиото, основатель сети Luckin Coffeе Чарльз Чжэньяо Лу, инвестор Орландо Браво, инвестор Герберт Вертхайм, производитель алкогольного напитка White Claw Энтони фон Мэндл, а также Маккензи Безос, бывшая жена самого богатого бизнесмена мира и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса.