МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco рассчиталась с держателями рублевых облигаций, во втором квартале 2020 года может обсудить вопрос о выпуске новых бондов для реструктуризации долга перед ВТБ, сообщил журналистам глава группы Александр Исурин.

У Fesco были просроченные выплаты перед держателями рублевых облигаций серий БО-01 и БО-02 (номинал – 1 тысяча рублей). ДВМП ("Дальневосточное морское пароходство", головная компания группы Fesco) в июле объявило оферту на выкуп оставшихся в обращении облигаций этих серий.

Нереструктурированный долг Fesco составляет всего 378 миллионов рублей (0,8% от общего долга на конец 2018 года); он приходится на российские рублевые облигации, принадлежащие физическим лицам, которые их еще не предъявляли, и компания рассчитывает завершить выкуп оставшихся облигаций к концу 2019 года, писало в июне международное рейтинговое агентство Fitch. Исурин в мае также говорил, что Fesco окончательно рассчитается с держателями бондов до конца года.

"Мы рассчитались… все закончено. У нас есть две вещи. Первая – на 17 миллионов рублей нам бумаг не принесли… Это держатели бумаг, которые никак не откликнулись, и там процедура такая – мы эти деньги оставили у нотариуса… Они (держатели – ред.) по последней оферте могут прийти и получить. И у нас есть еще судебное разбирательство, которое мы хотим закрыть, но это уже… не считается нашим нарушением", — рассказал глава Fesco.

По его словам, выпускать новые серии облигаций группе сейчас нет смысла, но к вопросу можно будет вернуться во втором квартале 2020 года. "Нам сейчас смысла нет. Это один из вариантов рефинансирования кредита. Просто один из вариантов, не говорим, что мы смотрим или не смотрим. Это (обсуждение нового выпуска бондов — ред.) вопрос второго квартала следующего года", — сказал Исурин. По его словам, рассматриваются также европейские фондовые рынки.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".