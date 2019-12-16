МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Интернет-площадка AliExpress Россия планирует в 2020 году выдавать каждый пятый заказ через постаматы, говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия в течение года планирует нарастить доставки через постаматы до 20% от общего количества заказов на платформе. Для этого компания оптимизирует маршруты доставки, а также расширяет сеть точек выдачи. В планах – увеличение числа партнеров по проекту с постаматами – в том числе работа с крупными розничными сетями", — сказано в сообщении.

Помимо постаматов, покупатели AliExpress Россия могут получать заказы на кассах в магазинах "Пятёрочка", которые отмечены специальными значками. По данным компании, проект по выдаче заказов в магазинах "Пятерочка" уже показал успешные результаты: за три месяца 90% всех заказов были доставлены менее чем за 15 дней.

"В наших целях – обеспечить доставку товаров из-за границы для жителей крупных городов не более чем за 10 дней. Уже сейчас наши покупатели могут забрать свой заказ в 8 тысячах магазинов "Пятерочка" в 59 регионах России", – прокомментировал генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

AliExpress Россия – совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.