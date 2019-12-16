КРАСНОДАР/МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group планирует переоборудовать часть гипермаркетов "Карусель" в dark store или "магазины без покупателей", где собираются онлайн-заказы для интернет-магазина "Перекресток", сообщил журналистам главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Первый такой dark store из "Карусели" появится в следующем году Центральной России, уточнил Шехтерман.

"Мы приняли решение не развивать гипермаркет. На смену гипермаркетам у нас пришел perekrestok.ru, который очень активно развивается и очень активно закрывает нишу закупок впрок…. Часть гипермаркетов мы трансформируем в классические супермаркеты "Перекресток", также мы рассматриваем возможность и будем переоборудовать часть гипермаркетов в "дарк сторы" (dark store — ред.) для perekrestok.ru, на базе которых мы будем осуществлять доставку через онлайн", — сказал он. Помимо этого, часть гипермаркетов "Карусель", расположенная в неперспективных локациях, будет закрыта, а часть продолжит развиваться под брендом "Карусель".

Шехтерман ожидает, что число ежедневных заказов в онлайн-магазине "Перекресток" в следующем году вырастет в 1,7 раза по сравнению с текущими показателями и составит 12 тысяч заказов в день. На сегодняшний день у интернет-магазина есть три магазина в формате dark store в Москве и один в Санкт-Петербурге. В 2020 году компания намерена открыть еще две площадки данного формата в двух столицах.

В сентябре X5 Retail Group объявила о трансформации сети гипермаркетов "Карусель". Компания сообщала, что 34 гипермаркета из 91 будут трансформированы в супермаркеты "Перекресток" большого формата, еще 20 — закроются к 2022 году, а 37 гипермаркетов продолжат работу под брендом "Карусель", пока менеджмент анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Количество магазинов компании на конец сентября текущего года достигло 15 752. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.