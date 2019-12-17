МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Число сделок купли-продажи элитной недвижимости в Гонконге с начала ткущего 2019 года сократилось на 34%, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на данные агентства Centaline Property.

Издание отмечает, что такое падение спроса связано с массовыми протестами, которые продолжаются в специальном административном районе с лета.

С января по ноябрь общая сумма сделок с апартаментами в Гонконге дороже $2,5 млн составила $17 млрд.

По мнению риелторов, состоятельных покупателей недвижимости из материкового Китая отпугнули проходящие уже достаточно долгое время массовые протесты.

"У них есть финансовые возможности, но нет сейчас настроя покупать недвижимость в мегаполисе в нынешних рыночных условиях", — рассказал один из риелторов.

В Centaline Property добавляют, что девелоперы из-за растущей конкуренции за покупателей будут вынуждены ускорить продажу элитных объектов по привлекательным ценам уже в начале 2020 года.

По результатам 2018 года жилая недвижимость в Гонконге девятый год подряд оставалась самой дорогой в мире.