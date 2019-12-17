МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever ухудшил свой прогноз по росту объема продаж по итогам 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании.

"По итогам всего года мы ожидаем, что основообразующий рост объема продаж будет немного ниже нижней половины нашего многолетнего диапазона 3-5%", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что прогноз ухудшен в связи с рядом сложностей, возникших у компании на некоторых рынках в текущем квартале, включая замедление экономического роста в Южной Азии, одном из крупнейших рынков Unilever, и тяжелые условия торговли в Западной Африке.

"Мы ожидаем улучшения в первом полугодии 2020 года по сравнению с текущим кварталом, однако рост будет ниже 3%. По итогам года мы ожидаем, что рост объема продаж будет находиться в нижней половине нашего долгосрочного диапазона 3-5%", — обозначил гендиректор компании Алан Джоуп (Alan Jope), слова которого приводятся в сообщении, прогноз на следующий год.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.