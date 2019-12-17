МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Матч ТВ" и американский стриминговый сервис Twitch удалили контент, права на которые отстаивает "Рамблер", поэтому доступ к этим ресурсам на территории РФ ограничиваться не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Rambler Group заявляет об исключительных правах на видео с матчей клубов Английской футбольной Премьер-лиги текущего сезона. Мосгорсуд в качестве обеспечения временно запретил и "Матч-ТВ", и Twitch их показ. Сумма претензий к Twitch за уже показанное — 180 миллиардов рублей, к "Матч ТВ" иск пока не предъявлен.

"Роскомнадзор направил уведомление в "Матч ТВ" и Twitch…. Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет", — сказали в пресс-службе ведомства.