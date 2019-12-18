МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Законопроект Минприроды РФ о либерализации доступа частных инвесторов к крупным месторождениям золота не согласован в правительстве и, скорее всего, не будет принят, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Минприроды предлагало в проекте повысить порог запасов, при превышении которого месторождение золота признается стратегическим, с 50 до 200 тонн. Целью смягчения норм, подготовленного по поручению президента РФ, было привлечение частных инвестиций в отрасль.

Сейчас в случае открытия месторождения стратегического уровня частной компанией правительство может забрать у нее лицензию с выплатой частичной компенсации на покрытие понесенных затрат. Это воспринимается участниками рынка как риск, который закладывается при расчете инвестиционной привлекательности проектов, говорится в проекте стратегии развития отрасли драгоценных металлов, которую разработал Минпромторг.

"Законопроект Минприроды, который должен увеличить с 50 до 200 тонн пороговое значение запасов для отнесения месторождений рудного золота к участкам федерального значения, сохраняет лишь минимальные шансы на принятие", — пишет газета. Источник издания, близкий к министерству, рассказал, что там в ближайшее время ожидают возврата законопроекта из правительства, поскольку он получил негативную оценку силовых ведомств. Официально в Минприроды не ответили на запрос издания.

"Показательно, что законопроект внесло Минприроды. Это означает, что государство слышит отрасль, которой требуются эти изменения. К сожалению, отклонение законопроекта ограничивает возможности в части геологоразведки и привлечения инвестиций", — прокомментировал изданию председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

По оценке аналитиков EY, которая приводится в проекте стратегии Минпромторга, повышение порога до 200 тонн потенциально может обеспечить в 2018-2041 годах рост прямых иностранных инвестиций в развитие месторождений до 400 миллионов долларов, прямой и косвенный вклад в ВВП до 17 миллиардов долларов, а также создание до 12 тысяч рабочих мест только на Дальнем Востоке, где расположены золотодобывающие активы. При этом, говорится в документе, существующие правила "не приносят экономических выгод государству, ограничивают доступ к зарубежному финансированию и сдерживают приток иностранных инвестиций", пишет газета.

В конце января сообщалось, что канадская Kinross Gold ранее провела соответствующее исследование с компанией EY, которое было представлено на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям 15 октября 2018 года. Kinross Gold разрабатывает месторождения в США, Канаде, Чили, Бразилии, Эквадоре и России. На Чукотке компания с 2008 года добывает драгметаллы на месторождении Купол.