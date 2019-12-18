МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Японская Fujifilm Holdings подтвердила появившиеся во вторник сообщения в СМИ о покупке подразделения Hitachi Ltd., специализирующегося на производстве медицинского оборудования, говорится в пресс-релизе Fujifilm. Японская Fujifilm готовится купить подразделение Hitachi на $1,56 млрд

"Мы ожидаем, что сумма сделки составит приблизительно 179 миллиардов иен (1,63 миллиарда долларов)", — отмечает компания. Fujifilm также сообщила, что закрыть сделку планируется в июле 2020 года после одобрения регулирующих органов.

Fujifilm планирует расширять медицинское подразделение Hitachi используя свои собственные технологии и искусственный интеллект и создавать новые продукты, способствующие повышению качества медицинской помощи. Покупка позволит Fujifilm и дальше развивать медицинскую отрасль и предлагать более широкий спектр медицинских диагностических продуктов и услуг.

Японская Fujifilm основана в 1934 году и специализируется на продукции, связанной с фотографией и изображениями. Компания также занимаемся инновациями в области медицины, материалов с широкими функциональными возможностями, а также в других высокотехнологичных областях.

Корпорация Hitachi Ltd. основана в 1910 году. Штаб-квартира расположена в Токио. Подразделения корпорации представлены в таких сферах, как энергетика, финансы, здравоохранение, градоустройство, социальная инфраструктура.