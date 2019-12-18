МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российские новостройки подорожали с начала года на 9% — в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.

Больше всего выросли в цене новостройки в Магнитогорске (+24%), Астрахани (+22%), Иркутске (+21%), Краснодаре (+21%), говорится в сообщении пресс-службы портала. В Москве, по его данным, новостройки подорожали почти на 11% — до 221,9 тысячи рублей за "квадрат", Подмосковье – на 9%, до 97,4 тысячи рублей, Санкт-Петербурге – на 10%, до 126,6 тысячи рублей.

"В столичных регионах рост цен связан с подорожанием новостроек, которые выходят на рынок по новым правилам – с привлечением проектного финансирования от банков и продажей через эскроу-счета. В регионах ситуация несколько иная. Большинство девелоперов не готовы играть по новым правилам, предусмотренным законодательством, и работают по старым и серым схемам. Поэтому там большую роль сыграла общая конъюнктура, связанная с ажиотажным спросом на новостройки в конце 2018 – начале 2019 года и информационным фоном о подъеме цен", — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается в нем, девелоперы ожидают сокращения предложения на рынке из-за выбытия значительной части игроков.

Подешевели новостройки, по данным портала, в Смоленске (-6%), Владивостоке (-5%), Мурманске (-4%), Набережных Челнах (-2%), Махачкале (-1%), Калининграде (-1%).

"В этих городах, за исключением Смоленска и Мурманска, застройщики сыграли на опережение в прошлом году, взвинтив цены. А сейчас им приходится первыми опускать их, так как спрос не поспевает за этим ростом. Плюс, некоторые застройщики демпингуют, отчаянно пытаясь выжить", — говорится в сообщении.