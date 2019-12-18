МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Данные об обысках дома у бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах его компаний не соответствует действительности. Об этом пресс-служба группы "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, заявила агентству РИА Новости.

"Это неправда, информация не соответствует действительности", — отметили в "Сафмаре".

Напомним, что в среду, 18 декабря, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в квартире Гуцериева и в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом, проходят обыски.