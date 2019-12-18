МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Global Ports выкупил собственные еврооблигации выпуска с погашением в 2022 году на 69,48 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Компания в настоящее время не планирует повторно размещать выкупленные бумаги, погашать или перепродавать их, они будут находиться на балансе группы.

Евробонды выпуска общим объемом 350 миллионов долларов были размещены в апреле 2016 года с доходностью 6,872% годовых. После выкупа в обращении останутся бумаги на 203,607 миллиона долларов.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, ещё 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).