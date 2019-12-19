МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство Сахалинской области обозначило туризм, как одно из основных направлений развития экономики региона на ближайшие годы. Среди поставленных задач — обеспечить туристический поток к 2035 году до 600 тысяч человек в год. Для этих целей реализуется ряд инфраструктурных и инвестиционных проектов на общую сумму годовых инвестиций более 2,5 млрд рублей, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталия Пахолкова.

- Наталия Михайловна, на пленарной дискуссии "Дальневосточной недели туризма" вы обозначили необходимость применения "кластерного подхода" к туристической отрасли как наиболее эффективной модели развития экономики региона. Как этот принцип применяется на Сахалине?

— Начнем с того, что в августе у Сахалина появился туристический бренд "Включи эмоции, включи Сахалин!", который дал старт активному развитию всей цепочки туристических услуг. Теперь регион становится ориентированным с B2C (бизнес для потребителя) к B2B (бизнес для бизнеса), что позволит развить на территории кластерный подход к туристическому сегменту. Это необходимо не только для налаживания деловых и партнерских связей, такая практика предполагает развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры, обустройство объектов показа, совершенствование сервисов для туристов и продвижение отрасли в целом на российском и международном уровне.

Нельзя полноценно развивать туризм, обеспечив туристов только лишь, к примеру, гостиничными номерами. Успешное развитие отрасли возможно при условии комплексного подхода, включающего развитие инфраструктурных и инвестиционных проектов. Не секрет, что Сахалин для многих россиян является точкой "вне зоны доступа". Мы же постараемся сделать далекий остров близким, привлечь на эту необыкновенную землю туристов, рассказать об уникальности здешних мест, чтобы люди приезжали сюда как на курорт – все основания для этого у нас есть.

Великолепная экология, возможность занятия активными видами спорта, а также путешествия на острова Курильской гряды, купание в термальных источниках и посещение визитной карточки острова — маяка Анива, заставят вас не просто полюбить нашу область, а приезжать сюда снова и снова.

Если говорить о цифрах, то за 2019 год Сахалин посетило более 330 тысяч туристов, что отразилось на инвестициях, которые за год составили порядка 2,5 миллиарда рублей. На полях V Восточно-экономического форума (ВЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудил с инвесторами ряд крупных проектов, которые сейчас реализуются в регионе.

- Какие туристические проекты являются наиболее привлекательными?

— При поддержке курорта "Роза Хутор" на четырех Северо-Курильских островах — Атласова, Парамушир, Онекотан и Шумшу — планируется создать туристический кластер "Архипелаг Онекотан", который превратит их в место притяжения туристов. Первый этап реализации проекта рассчитан на четыре года. За этот период на островах построят пешеходные маршруты, гостиницу на 200 номеров, взлетно-посадочную полосу для малой авиации.

Еще один проект — "Сахалин Экспресс". Здесь планируется превратить старую узкоколейную железную дорогу между Южно-Сахалинском и Холмском с десятками сохранившихся переправ и тоннелей в туристический объект, это и станет фишкой острова.

Не стоит забывать и про круизный туризм. На полях ВЭФ четыре дальневосточных региона — Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край и Чукотский АО, подписали соглашение о его развитии. Документ предусматривает создание нового турпродукта как для внутреннего туризма, так и для гостей из-за границы — круиз по регионам Дальнего Востока, который станет частью федерального проекта "Восточное кольцо России".

Успешная работа по реализации проекта во многом связана с модернизацией Корсаковского морского порта, который имеет стратегическое положение. Для запуска новых круизных маршрутов на его территории в ближайшие годы планируется модернизация причальной стенки и возведение нового пассажирского терминала с высокой пропускной способностью.

Порт Корсаков — точка, где круизным лайнерам необходимо остановиться. Для их размещения здесь нужен сезонный круизный терминал (причал свайного типа). Оптимальный для нас сценарий – иметь к концу 2020 года причал, чтобы набрать сегодняшнюю динамику на рынке. Этот вопрос прорабатывается с Минтрансом, и сегодня техническое задание по строительству причальной стенки уже готовится. На втором этапе планируется строительство круизного терминала и пункта пропуска.

- Одной из точек притяжения туристов на остров является горнолыжный курорт "Горный воздух". Как развивается этот проект?

— Горнолыжный курорт, особенно в зимнее время, приковывает взгляды не только местных жителей и россиян, но и большое количество туристов из-за рубежа. Сегодня в рамках одноименной территории (ТОР) реализуется 21 инвестиционный проект. Общая сумма частных инвестиций составляет 6,3 миллиарда рублей.

По данным министерства экономического развития Сахалинской области, в скором времени на территории "Горного воздуха" появится гостиница с водно-оздоровительным комплексом (инвестор — ООО "Вектор"). Министерство помогло компании составить бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта. Сейчас "Вектор" оформляет субсидии на возмещение затрат при реализации инвестпроекта.

Помимо этого, вблизи горнолыжного курорта завершается строительство бальнеологического комплекса "Хонока" (инвестор — ООО "Хонока Сахалин), который будет играть одну из ключевых ролей в развитии медицинского туризма.

Отметим, что трое резидентов ТОР "Горный воздух" уже успешно реализовали свои проекты, вложив 11,5 миллиарда рублей и создав более 200 рабочих мест для островитян. Речь идет о гибридном отеле, учебно-тренировочном и многофункциональном центрах. Помимо этого, реализована первая очередь строительства торгово-развлекательного центра.

За счет областного бюджета на горнолыжном курорте создаются базовые условия для привлечения инвесторов — развивается сеть трасс для катания, систем искусственного снаряжения, канатных дорог, систем водо- и теплоснабжения и сеть подъездных дорог общего пользования. До конца 2025 года на эти цели в региональном бюджете предусмотрели 10,2 миллиарда рублей.

- Существуют ли какие-нибудь меры экономической поддержки предпринимателей, вкладывающих свои средства в развитие туристического кластера?

— Власти Сахалинской области и Минвостокразвития России уделяют серьезное внимание мерам экономической поддержки туристической отрасли. К примеру, юридические лица могут получить земельный участок для реализации инвестиционного проекта по созданию туристической инфраструктуры без проведения торгов в рамках ТОР. Кроме того, при реализации проектов в сфере туризма инвесторы могут рассчитывать на возмещение затрат на уплату процентных и лизинговых платежей, строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, приобретение в собственность нового оборудования и на капитальные вложения.

- Кто основные туристы Сахалина?

— Из иностранных путешественников, конечно, преобладают туристы из АТР — жители Японии и Южной Кореи. Из российских — наши дальневосточники. Конечно, есть и путешественники из стран Европы, наших других российских городов.

- Сахалинская область – это уникальная территория с необыкновенной природой островов Курильской гряды. Встает вопрос логистики между островами.

— Ежегодно регион посещают более 300 тысяч туристов, несмотря на то что добраться до островов можно только по воздуху и по воде. Правительство Сахалинской области работает над повышением транспортной доступности. Весной приняли решение о субсидировании перелетов как внутри региона, так и между субъектами Дальнего Востока.

Например, из Южно-Сахалинска добраться до Петропавловска-Камчатского теперь стоит 5 640 рублей, а до Комсомольска-на-Амуре – 3 710 руб.

Прилететь на Курильские острова из Южно-Сахалинска можно за 6 тысяч рублей, ранее полная стоимость перелета составляла порядка 18 тысяч рублей в одну сторону. Кроме того, между островами Кунашир, Итуруп и Шикотан в дополнение к морскому сообщению запущены вертолетные рейсы.

Во время "Дальневосточной недели туризма" представитель авиакомпании "Аврора", заместитель директора по развитию Дмитрий Лысак сообщил, что благодаря увеличению авиапарка, до 2025 года ежегодно число перевозимых пассажиров в дальневосточном регионе будет увеличено в два раза и составит порядка 3 миллионов человек. Это означает, что интерес к нашему краю возрастает, и число людей, увидевших красоты Сахалина и Курил, становится все больше.

- Как обстоят дела с номерным фондом Сахалинской области?

— Сегодня можно говорить о качественном развитии гостиничной инфраструктуры на Сахалине. Всего в регионе более ста коллективных средств размещения. Уже классифицировано почти 50 гостиниц, каждой из которых присвоена своя категория. Открываются и хостелы. К примеру, год назад в Южно-Сахалинске, в непосредственной близости к горнолыжному курорту открылся хостел-отель "Юность", рассчитанный на 236 мест размещения. Средняя стоимость места в категории хостел порядка 1 тысячи рублей, ценник в двухместном номере – 4 тысячи рублей.

Конечно, большинство гостиниц сосредоточены в островной столице, есть потребность в строительстве комфортных баз отдыха в районах области и особенно на Курилах. Поэтому для предпринимателей созданы различные меры государственной поддержки, которые будут стимулировать строительство новых объектов.

- Существует ли выбор туристических операторов в Сахалинской области?

— Туристические операторы региона являются нашими главными экспертами. Сегодня на местном туристическом рынке работают около 18 туроператоров по внутреннему и въездному туризму из 120 компаний, осуществляющих услуги в сфере туризма. Наши туроператоры предлагают туристические маршруты как по острову Сахалин, так и на островах Шикотан, Кунашир и Итуруп.

Например, наши гости на Итурупе могут увидеть стену водопадов, Черные и Белые скалы, окунуться в источники с термальной водой "Ванночки", а также отправиться на экскурсию на рыбоперерабатывающий завод в селе Рейдово, чтобы продегустировать икру осетровых, а также познакомиться с процессом выращивания мальков. И это только малая часть того, что могут увидеть туристы.

Кроме того, сегодня для гостей региона в Южно-Сахалинске создан туристический информационный центр, где можно получить любую консультацию по туристическим местам, выбрать туроператора, а также познакомиться с предлагаемыми маршрутами.

Сахалинская область – это не просто "фьюжн-культура", это уникальная и необыкновенная территория острова Сахалин и Курильской гряды.